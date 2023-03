Italian Design Day, in Messico inaugurata mostra su Olivetti

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 08 MAR - Nel contesto delle celebrazioni legate all'Italian Design Day in Messico, è stata inaugurata il 7 marzo nella facoltà di Design dell'Università Anahuac la mostra 'Olivetti in Messico - Design, comunicazione e architettura". La mostra, realizzata su una superficie di circa 250 mq con l'esposizione di oltre 200 opere, illustra la dimensione concreta della politica culturale e industriale della Olivetti in America Latina (Messico, Brasile, Argentina, Colombia), con un particolare focus sul ruolo della società nella diffusione della cultura del progetto in Messico. "La mostra di Olivetti fornisce uno spaccato sull'importanza del ruolo svolto dall'azienda in Messico negli anni '50 e '60" ha commentato l'ambasciatore Luigi De Chiara al termine dell'evento. "Olivetti ha rappresentato l'utopia di un capitalismo "umanizzato", di una civiltà industriale a misura di essere umano oltre che un'esperimento pioneristico sul rapporto fra comunità, sistema di produzione e ambiente che li ospita di cui si dibatte molto oggi. Questa utopia, sotto forma di progetto industriale e sociale, è stato un modello replicato anche in Messico seguendo gli stessi criteri umanistici che si stavano attuando in Italia", ha aggiunto. Una delle sezioni della mostra - curata da Pier Paolo Peruccio, docente del Politecnico di Torino e membro del board della World Design Organization e da Alessandro Colombo, Docente del Politecnico di Milano - è dedicata ai Giochi Olimpici del 1968, per i quali Olivetti venne incaricata dell'allestimento dell'intero sistema mediatico dell'evento, dal progetto architettonico delle 19 sale stampa (centros de prensa) al disegno degli arredi e alla progettazione dei materiali promozionali, fino alla campagna pubblicitaria dell'evento. Nel corso della mattina hanno inoltre avuto luogo all'Università Anahuac la conferenza magistrale di Ludovica Serafini, Testimonial e Ambasciatrice del Design Italiano in Messico per il 2023 e una Tavola Rotonda nella quale diverse voci italiane e messicane hanno potuto discutere della storia e dell'attualità dell'esperienza di Olivetti. (ANSA).