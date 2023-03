Argentina: l'Italia per il quinto anno alla fiera Expoagro

(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 MAR - Per il quinto anno consecutivo l'Italia è presente con un suo padiglione nazionale alla fiera annuale dell'Argentina, Expoagro, uno dei principali eventi della regione del settore agroindustriale che nella sua sedicesima edizione si tiene nella località di San Nicolas, nella provincia di Santa Fe.

L'inaugurazione della fiera si è tenuta martedì in presenza, da parte argentina, del ministro degli Interni, Wado de Pedro; del ministro dell'Agricoltura, Allevamento e Pesca, Juan José Bahillo; del ministro dell'Industria e dello sviluppo Produttivo, José de Mendiguren e il Segretario di Stato presso il Ministero dell'Economia argentino, Jorge Neme.

In rappresentanza dell'Italia erano presenti il Consigliere Economico dell'Ambasciata d'Italia, Marco Leone; il Console Generale d'Italia italiano a Rosario, Marco Bocchi; il direttore dell'Istituto per il commercio estero (Ice) - Agenzia di Buenos Aires, Gianni Loreti; e il Vice-Direttore Generale della Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura (FederUnacoma), Fabio Ricci.

Il padiglione italiano, si legge in una nota dell'Ice, nell'edizione 2023 vede la presenza di sei aziende su uno spazio espositivo coperto di circa 500 metri quadrati nel lotto 1453.

Tra queste l'azienda Adr Spa, che produce assali; Ama Spa, che produce componenti di macchine agricole; Annovi Reverberi, che produce pompe per la polverizzazione e idropulitrici; Arag Srl, del settore dell'agricoltura di precisione; Tecomec Srl, che produce accessori per motoseghe, idropulitrici, diserbo e polverizzazione; e Walvoil Spa, del settore della componentistica oleodinamica.

La filiera italiana nel settore della meccanica agricola, si sottolinea nella nota, offre prodotti ad alto contenuto tecnologico e compete a livello globale con i produttori più prestigiosi. L'Italia esporta in Argentina macchine e attrezzature per colture intensive, nei settori del vino e del giardinaggio, parti e componenti, un'offerta che "complementa e si integra perfettamente con la produzione argentina, aggiungendone valore".

Secondo dati ufficiali, le esportazioni italiane in Argentina nel settore delle macchine agricole, nei primi undici mesi del 2022 sono giunte ad un valore di 21,8 milioni di euro, in crescita di quasi il 2% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L'Italia, conclude la nota, "guarda con grande attenzione al mercato argentino. Le aziende puntano a costituire rapporti commerciali per rafforzare la collaborazione industriale con le controparti argentine. L'industria italiana del settore è competitiva sui mercati esteri, sia in quelli ad alta tecnologia agricola, sia nei paesi emergenti che richiedono una moderna meccanizzazione, in grado di conciliare le esigenze produttive con la sostenibilità ambientale e la difesa delle risorse naturali". (ANSA).