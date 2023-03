Ue: Brasile invitato ad aderire all'agenzia Eurojust

(ANSA) - BRASILIA, 07 MAR - Il Brasile potrebbe essere il primo Paese dell'America Latina ad aderire all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust): lo ha reso noto il procuratore generale della Repubblica brasiliana, Augusto Aras, partecipando a una riunione dell'organismo con sede all'Aja.

L'adesione a Eurojust può essere "l'inizio di un profondo dialogo, di integrazione e cooperazione tra nazioni che hanno lo stesso scopo: mantenere uno sviluppo economico sostenibile all'interno della pace mondiale", ha commentato Aras.

"È un momento storico. È la prima volta che un procuratore generale visita Eurojust. Abbiamo piena fiducia che avremo una partnership strategica di alto livello con il Brasile", ha affermato a sua volta il presidente Eurojust, lo slovacco Ladislav Hamram.

Per il rappresentante del Portogallo presso Eurojust, Antônio Cury, l'ingresso del Brasile nell'organismo europeo aiuterà in modo sostanziale la lotta contro gruppi criminali internazionali.

L'adesione a Eurojust - se confermata dal Congresso di Brasilia - consentirà alla giustizia federale brasiliana di accedere a processi e database in sintonia con l'Ue, contribuendo notevolmente alla lotta contro i reati transnazionali. (ANSA).