Brasile: allarme squali nel nordest, 15enne perde braccio

(ANSA) - BRASILIA, 07 MAR - Continua l'allarme squali nello Stato costiero di Pernambuco, nel nord-est del Brasile, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi: un'altra adolescente ha subito un'amputazione ieri in seguito a un morso.

Kaylane Timoteo Freitas, di 15 anni, ha perso parte del braccio sinistro dopo essere stata attaccata da un pescecane mentre nuotava al largo della spiaggia di Piedade, nell'area metropolitana del capoluogo, Recife. La ragazza è stata operata all'Hospital da Restauracao e le sue condizioni sono "stabili".

Sulla stessa spiaggia il giorno prima era stato attaccato anche un 14enne, cui è stata amputata la gamba destra.

"Riprenderemo il comitato di monitoraggio degli incidenti con gli squali, chiameremo le università" per indagare sulla situazione, ha detto la governatrice di Pernambuco, Raquel Lyra.

In alcune spiagge del Pernambuco ci sono zone in cui è vietata la balneazione e in altre si consiglia di entrare in mare con prudenza.

Due settimane fa un surfista è stato ferito da uno squalo su una spiaggia di Olinda, città turistica non lontano da Recife nota per i suoi affollatissimi carnevali. (ANSA).