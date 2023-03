Brasile: stampa, Lula invitato a incoronazione di Re Carlo

(ANSA) - BRASILIA, 06 MAR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi parlerà telefonicamente con re Carlo III. L'ordine del giorno ufficiale non è stato anticipato, ma ultimamente Lula ha discusso personalmente di un piano di pace per l'Ucraina con vari leader, tra cui, la scorsa settimana, lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Non è comunque escluso neppure che il capo di Stato brasiliano e il sovrano britannico parlino di ambiente, visto che Lula promuove la città amazzonica di Belém come sede della Cop-30, nel 2025.

Secondo Cnn Brasil, inoltre, il Regno Unito avrebbe sollecitato la chiamata per invitare formalmente Lula all'incoronazione di Carlo III, prevista per il 6 maggio a Londra. (ANSA).