Brasile: emigrazione, a Santos la mostra 'Nonni di S. Paolo'

(ANSA) - SAN PAOLO, 06 MAR - I nonni dell'emigrazione italiana in Brasile saranno i protagonisti di una mostra tutta loro al Museo del Caffé di Santos, città costiera dello Stato di San Paolo. L'esposizione - curata dal giornalista italiano trapiantato in Brasile, Oliviero Pluviano - è in programma dal 9 marzo al 7 maggio per narrare gli esodi dei nostri connazionali nel Paese sudamericano, avvenuti a fine '800 e successivamente alla seconda guerra mondiale.

Oltre ai racconti della vita di personaggi come Luigi Bauducco, Maria Bonomi, Mino Carta e Luigi Papaiz, l'esposizione vanta anche un grande manifesto dedicato a Geremia Lunardelli, soprannominato 'Il Re del caffè' del mondo. Non mancano poi alcuni riferimenti ai transatlantici della linea Costa (le navi su cui i nonni si imbarcarono a Genova per raggiungere Santos) e diversi pannelli con alcuni dei personaggi più significativi di Santos come Giusfredo Santini, storico direttore del quotidiano 'A Tribuna'.

La mostra 'Nonni di San Paolo' è itinerante in varie città dello Stato di San Paolo dal 2020, essendo già stata proposta a Brás, Ribeirão Preto, Pedrinhas Paulista (colonia italiana del 1952), Jundiaí e Campinas. Nel corso di quest'anno e nel 2024 andrà inoltre a São José do Rio Preto e Piracicaba, oltre che in musei italiani, tra cui il Museo dell'emigrazione italiana a Genova.

In quest'ultimo caso i ricordi dei nonni verranno riportati in patria, insieme all'edizione in lingua italiana del libro a loro dedicato con 50 testimonianze, 360 pagine e 750 foto. (ANSA).