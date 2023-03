Brasile: ex leader uruguaiano Mujica visita Lula a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 02 MAR - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e l'ex presidente uruguaiano, José Pepe Mujica, si sono incontrati a Brasilia dove hanno discusso l'agenda regionale nell'ambito di una riunione delle organizzazioni sindacali.

"È una gioia ricevere il mio amico Pepe Mujica e le entità sindacali internazionali per discutere delle sfide del movimento sindacale. Dobbiamo ripensare le relazioni nel mondo del lavoro e recuperare i diritti e la dignità dei lavoratori", ha scritto Lula sui social.

Lula ha anche pubblicato un video, girato a gennaio, mentre camminava con Mujica a bordo del suo vecchio "maggiolino" Volkswagen a Montevideo, durante una visita nella capitale dell'Uruguay dove è stato ricevuto dall'attuale presidente Luis Alberto Lacalle Pou.

Noi latinoamericani "dobbiamo essere consapevoli delle nostre debolezze e non commettere mai più l'errore di non unirci", ha dichiarato Mujica a Brasilia.

L'ex leader uruguaiano si è inoltre rammaricato che durante la pandemia di coronavirus "non ci sia stata alcuna riunione dei presidenti per lavorare insieme". (ANSA).