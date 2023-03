Bolsonaro pronto a riprendere l'attività politica in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 02 MAR - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che al 30 dicembre 2022 si trova negli Stati Uniti, ha in programma di tornare nel suo Paese per organizzare carovane di motociclette e visitare diversi Stati, ha annunciato il segretario del suo Partito liberale (Pl. di destra), Valdemar Costa Neto. Secondo quest'ultimo, le cosiddette 'motociatas' - che Bolsonaro promuoveva con frequenza durante il suo mandato, radunando migliaia di centauri suoi sostenitori - riprenderanno ad aprile o maggio.

"Vogliamo che Bolsonaro visiti le nostre città, abbiamo osservato che non ha perso prestigio, sarà una persona molto importante nelle elezioni municipali del prossimo anno, potete star certi che avremo una forte crescita di sindaci e assessori", ha commentato Costa Neto.

Il politico ha incontrato i parlamentari del Pl, che terranno riunioni durante questa settimana per delineare la strategia come principale blocco di opposizione al governo del presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro si trova ancora in Florida e non è escluso che questa settimana partecipi a un incontro dei leader conservatori che si svolgerà a Washington, dove è prevista anche la presenza dell'ex presidente Usa, Donald Trump.

Alla domanda su quando Bolsonaro tornerà in Brasile, Costa Neto ha detto di non avere queste informazioni, ma che l'ex presidente potrebbe rientrare il mese prossimo.

Il mese scorso, Bolsonaro ha dichiarato al Wall Street Journal che intendeva tornare a marzo, ma la scorsa settimana ha poi precisato di non avere una data specifica.

Costa Neto, invece, ha confermato che la moglie di Bolsonaro, Michelle, andrà in tournée in Brasile, senza la presenza del marito, dove si rivolgerà soprattutto agli elettori donna. (ANSA).