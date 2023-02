Mostra della pittrice italiana Sammarco a Bogotà

(ANSA) - BOGOTA, 22 FEB - Grazie anche alla collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Bogotà, la giovane artista e illustratrice italiana Cecilia Sammarco è presente in questi giorni in Colombia, con la sua nuova mostra "eredITA".

L'esposizione, che si compone di 8 opere ("Mery por siempre", "Gelsomina", "Disco sole", "Pasqualino Marajá", "Oscura", "Nero a Meta'", "Casellario" e "Succede... nella Gaiola"), sarà fino al 3 marzo presso la galleria Espacio KB della capitale colombiana.

"Si tratta di un lavoro sull'eredità, vista specialmente come il lascito materiale della cultura italiana così come del patrimonio domestico che circonda la famiglia", ha spiegato Sammarco in un'intervista con l'ANSA.

L'esposizione include anche un'opera unica di grande formato intitolata "Giardino a mezzogiorno", la prima di questo tipo che Sammarco ha dipinto dopo l'incidente che nel 2019 le ha danneggiato irrimediabilmente le vertebre cervicali compromettendone la mobilità.

"Ci è voluto molto tempo e molta fatica per dipingere il quadro, è la prima volta che sono tornata a dipingere un formato di questo tipo", ha spiegato Sammarco, nata a Cosenza 33 anni fa e laureata in architettura.

L'opera ritrae otto donne che rappresentano altrettante regioni del mezzogiorno italiano (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), "tutte illuminate dallo stesso sole ma ognuna con le sue differenze come le regioni che rappresentano". (ANSA).