Venezuela e Colombia riattivano accordo commerciale

(ANSA-AFP) - CARACAS, 16 FEB - Venezuela e Colombia hanno riattivato un accordo commerciale firmato nel 2011 ma sospeso per quattro anni dopo la rottura delle relazioni bilaterali a causa di tensioni politiche. L'intesa è stata siglata dai presidenti Nicolas Maduro e Gustavo Petro durante un incontro con Maduro organizzato al confine tra Ureña (Venezuela occidentale) e Cucuta (a nord della Colombia).

"Dobbiamo rimuovere tutte le barriere che possono esistere" sul commercio, ha detto Petro. Firmato nel 2011 dopo la decisione dell'ex presidente venezuelano Hugo Chavez (1999-2013) di ritirare il suo paese dalla Comunità andina (Can), l'accordo ha stabilito preferenze tariffarie e criteri di controllo per i prodotti commercializzati. È entrato in vigore nel 2012.

L'accordo appena firmato "aggiorna" le tariffe e le condizioni, come ha spiegato Maduro, senza fornire ulteriori dettagli.

Venezuela e Colombia hanno ristabilito le relazioni dopo che il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro è salito al potere nell'agosto 2022. (ANSA-AFP).