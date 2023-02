Brasile: temporale distrugge carri del Carnevale a San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 FEB - Diversi carri che sfileranno nel Carnevale di San Paolo sono stati abbattuti dal temporale che ha colpito la megalopoli brasiliana. Una decorazione allegorica alta 15 metri, del gruppo Mocidade Unida da Mooca, è stata completamente distrutta da venti a più di 70 km orari e dalla pioggia caduta la notte scorsa in alcune zone di San Paolo.

Altre scuole di samba che hanno avuto i loro set parzialmente demoliti sono state Imperio da Casa Verde, Colorados do Bras e Perola Negra, che cercheranno di ricostruire i loro carri per le sfilate all'Anhaembí, il sambodromo situato nella zona settentrionale della città.

Le sfilate più attese del Brasile si svolgeranno a partire da domenica sera presso il sambodromo Marques de Sapucaí a Rio de Janeiro, considerata la 'capitale' mondiale del carnevale.

Intanto oggi pomeriggio nella Cidade Maravilhosa partiranno le esibizioni dei popolari 'blocos de rua', i gruppi stradali appartenenti ai vari quartieri.

Sempre oggi inizieranno anche a Salvador de Bahia le massicce sfilate di strada dei cosiddetti 'trios eletricos', le carovane musicali dall'alto delle quali si esibiscono gli artisti locali.

