Venezuela: attivisti Lgbt in corteo chiedono più diritti

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Attivisti della comunità Lgbti hanno partecipato oggi ad una manifestazione davanti alla sede della Corte Suprema di Giustizia a Caracas in Venezuela, per chiedere il matrimonio paritario fra persone dello stesso sesso, ma anche il riconoscimento dell'identità di genere.

In Venezuela le persone Lgbt godono di qualche diritto e di qualche tutela giuridica. Tuttavia le coppie omosessuali non dispongono di alcun tipo di unione registrata che possa dare loro delle garanzie. (ANSA).