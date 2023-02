Cile: sotto controllo 180 incendi, al lavoro 122 aerei

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 08 FEB - Continuano da ormai una settimana nel centro e sud del Cile le operazioni di spegnimento di un gran numero di incendi che hanno costretto il governo a decretare lo stato di catastrofe in tre regioni (Nuble, Biobío e La Araucanía): finora, 180 incendi su 264 sono stati messi sotto controllo.

Lo ha detto in una conferenza stampa la ministra dell'Interno, Carolina Tohá, che ha parlato di un'emergenza ancora in atto, per la quale è in azione una flotta di ben 122 aerei impegnata a combattere gli incendi boschivi. Il più importante di questi, ha indicato la ministra, un Ten Tanker della Boeing capace di trasportare 35.000 litri di acqua, è fermo da circa tre giorni per un guasto ad una valvola che regola la pressione del motore che funziona per la raccolta e l'espulsione dell'acqua. (ANSA).