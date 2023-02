Lula, sono convinto che Bolsonaro abbia preparato un golpe

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 FEB - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è detto "sicuro" che il suo predecessore, Jair Bolsonaro - da lui definito "uno psicopatico" - ha preparato e partecipato a un tentativo di colpo di Stato in occasione dell'assalto ai palazzi del potere di Brasilia avvenuto l'8 gennaio da parte di sostenitori radicali dell'ex leader di destra.

"Questo cittadino ha preparato un colpo di stato. Oggi ne sono consapevole, lo dirò forte e chiaro: questo cittadino ha preparato un colpo di stato", ha detto Lula durante un'intervista al giornalista Kennedy Alencar, nel programma 'É Notícia' di RedeTv.

"Volevano fare casino il primo gennaio, ma si sono resi conto che non era possibile perché c'erano troppi poliziotti e troppa gente per strada", ha aggiunto il presidente della Repubblica a proposito della cerimonia di Capodanno, giorno del suo insediamento ufficiale al governo. (ANSA).