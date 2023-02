Assassinio ex presidente Haiti, 4 incriminazioni in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Tre haitiani-americani e un cittadino colombiano sono stati accusati negli Stati Uniti di essere coinvolti nell'assassinio del presidente Jovenel Moïse di Haiti nel 2021: lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia americano. L'incriminazione, a più di 18 mesi dai fatti, ha svelato una vasta cospirazione per uccidere il leader haitiano e prendere il potere, sostenuta da un ex giudice della Corte Suprema haitiana non nominato, da mercenari colombiani e con il supporto di una spedizione clandestina di armi dagli Stati Uniti. (ANSA).