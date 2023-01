Scholz in Argentina-Cile-Brasile, il primo premier Ue da Lula

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 GEN - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz arriva oggi a Buenos Aires, dove incontra il presidente argentino Alberto Fernandez, nella prima tappa del suo viaggio attraverso l'America Latina, che proseguirà poi in Cile e in Brasile.

Della delegazione di Scholz fanno parte 30 imprenditori e 25 giornalisti.

In Cile il cancelliere tedesco sarà col presidente Gabriel Boric in una visita al museo della Memoria e dei Diritti Umani, a cinquant'anni dal golpe di Augusto Pinochet, per ricordare le atrocità della dittatura.

Lunedì 30 è previsto invece un incontro tra Scholz e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il premier tedesco sarà il primo dei capi di stato e di governo dell'Unione europea ad incontrare il leader verde-oro dal suo insediamento, avvenuto il primo gennaio.

Martedì scorso Lula si era incontrato col presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a margine del vertice dei leader della Comunità dei Paesi Latinoamericani e dei Caraibi (Celac). (ANSA).