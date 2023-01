Peru: Parlamento boccia richiesta elezioni anticipate

(ANSA-AFP) - ROMA, 28 GEN - Il Parlamento peruviano in sessione plenaria ha bocciato l'ipotesi di anticipare le elezioni generali alla fine del 2023. La proposta era stata avanzata dalla presidente Dina Boluarte, in difficoltà dopo le proteste che nelle ultime settimane sono scoppiate in tutto il paese. In aula i voti favorevoli sono stati 45 voti, 65 quelli contrari e due le astensioni. Le elezioni sono previste nell'aprile 2024. (ANSA-AFP).