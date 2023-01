Peru: Governo ordina di togliere blocchi stradali

(ANSA-AFP) - LIMA, 26 GEN - La polizia e l'esercito del Perù libereranno le strade bloccate dai manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Dina Boluarte. Lo ha annunciato il governo. "La Polizia Nazionale del Perù, con il supporto delle Forze Armate, effettuerà lo sblocco delle strade della rete nazionale" hanno detto i Ministeri dell'Interno e della Difesa in un comunicato stampa congiunto. Le autorità hanno identificato 88 barricate sulle strade in otto delle 25 regioni del Perù. I blocchi stradali hanno causato carenze di prodotti di base e combustibili, complicando l'accesso alle cure e l'arrivo di medicinali in diverse aree del Paese. Il diritto di protestare "non include il blocco delle strade, tanto meno può prevalere sul diritto alla vita delle persone che hanno bisogno di essere trasportate per ricevere cure", affermano i due ministeri nella loro dichiarazione. (ANSA-AFP).