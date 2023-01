Brasile, italo-brasiliano trovato carbonizzato vicino a San Paolo

Un uomo è stato trovato carbonizzato in un'auto a Embu das Artes, cittadina alle porte di San Paolo, in Brasile: si tratterebbe di un imprenditore italo-brasiliano scomparso da alcuni giorni, che la famiglia stava cercando da sabato, secondo quanto riferiscono fonti investigative locali. L'uomo, per il momento identificato solo sommariamente, sarebbe stato vittima di un agguato.