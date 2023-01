Brasile: aperte altre 3 indagini per l'assalto dell'8 gennaio

(ANSA) - BRASILIA, 23 GEN - Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato l'apertura di altre tre inchieste per appurare la partecipazione delle persone coinvolte nell'assalto ai palazzi del potere di Brasilia avvenuto l'8 gennaio. La decisione risponde a richieste in tal senso della procura generale della Repubblica.

Le richieste - precisa il portale di notizie R7 - hanno lo scopo di individuare i finanziatori, gli esecutori e gli autori intellettuali dell'invasione e del saccheggio degli edifici istituzionali.

Moraes aveva già disposto l'apertura di un'inchiesta sugli atti, incentrata però solo sulle condotte di omissione o connivenza delle autorità. Nell'occasione il governatore del Distretto Federale, Ibaneis Rocha, è stato rimosso dall'incarico e l'ex segretario alla Sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, arrestato.

Dopo i fatti, più di 1.400 persone sono state arrestate. Di queste, 942 persone hanno avuto l'arresto in flagranza di delitto convertito in preventivo e altre 464 hanno ottenuto la scarcerazione provvisoria, per via cautelare, e potranno rispondere al processo in libertà, utilizzando una cavigliera elettronica. (ANSA).