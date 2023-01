Brasile: Lula, le forze armate non possono fare politica

(ANSA) - BRASILIA, 19 GEN - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che in settimana incontrerà i vertici delle forze armate ed ha dichiarato che i militari - in maggioranza tradizionalmente più vicini alle idee del suo predecessore, Jair Bolsonaro - non dovrebbero occuparsi di politica.

"Devono difendere lo Stato e la Costituzione e io voglio parlarci apertamente per dirgli che sono al loro posto per svolgere delle funzioni e non per fare politica. Chi vuole fare politica si toglie la divisa, si dimette dall'incarico e fonda un partito politico. Ma finché resta nelle forze armate, non può fare politica", ha detto Lula.

Durante un'intervista al canale GloboNews, il capo dello Stato ha reso noto che intende condurre un'indagine rigorosa sul "tentativo di golpe" dell'8 gennaio a Brasilia e sostenuto che "tutti i colpevoli" verranno puniti, siano essi civili o militari. (ANSA).