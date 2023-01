Brasile: Lula licenzia altri 13 militari addetti a sicurezza

(ANSA) - BRASILIA, 18 GEN - Continuano a rotolare teste, tra le forze armate brasiliane, dopo l'arrivo al potere di Luiz Inácio Lula da Silva: il neo presidente della Repubblica ha licenziato altri 13 soldati che lavoravano nel Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi), sotto la cui giurisdizione si trova il Palacio do Planalto, la sede del governo.

La Gazzetta ufficiale dell'Unione ha pubblicato oggi i nomi dei 13 militari esonerati. Alcuni erano impiegati al Planalto (invaso l'8 gennaio da sostenitori radicali dell'ex presidente, Jair Bolsonaro), mentre altri lavoravano presso un dipartimento del Gsi a Rio de Janeiro, dove Bolsonaro ha la sua residenza privata.

Già ieri la Gazzetta ufficiale aveva pubblicato l'esonero di altri 40 militari dal Palacio da Alvorada, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica a Brasilia.

In questo contesto di diffidenza tra il nuovo esecutivo e le forze armate, il ministro della Casa civile, Rui Costa, ha annunciato che Lula dovrebbe incontrare in settimana i comandanti di Esercito, Marina e Aeronautica. Ieri, intanto, il ministro della Difesa José Mucio Monteiro, ha pranzato con i vertici militari per cercare di ricucire i rapporti. (ANSA).