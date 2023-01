Brasile: prima donna presidente Banco do Brasil in 214 anni

(ANSA) - BRASILIA, 16 GEN - Il Banco do Brasil (una delle tre banche pubbliche del Brasile, insieme alla Caixa economica federal e alla Bndes) avrà la sua prima donna presidente in 214 anni: Tarciana Medeiros - nominata dal neo ministro delle Finanze, Fernando Haddad, lo scorso 30 dicembre - entrerà in carica oggi in una cerimonia che conterà sulla partecipazione, tra gli altri, del presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva.

La carriera di Medeiros - laureata in Scienze dell'amministrazione, con specializzazioni in marketing e leadership, innovazione e gestione - inizia nel 1988. All'epoca lavorava come venditrice ambulante, dieci anni dopo divenne insegnante.

Entrata a far parte del Banco do Brasil nel 2000, Medeiros ha ricoperto anche incarichi di gestione delle relazioni e degli affari, lavorando presso filiali del Nord e del Nordest, oltre che nel Distretto federale. Dentro la banca ha ricoperto incarichi nella grande distribuzione, in agenzie e nelle sovrintendenze.

L'attuale presidente del Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, nominato dall'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato esonerato questo lunedì, come pubblica oggi la Gazzetta ufficiale dell'Unione, dove appare anche la nomina al suo posto di Medeiros. (ANSA).