Brasile: Usa, deputati dem chiedono estradizione Bolsonaro

(ANSA) - WASHINGTON, 09 GEN - Prime richieste in Usa per estradare Jair Bolsonaro in Brasile. Joaquin Castro, membro della commissione affari esteri della Camera, ha detto alla Cnn che Bolsonaro ha usato "il copione di Trump per ispirare i terroristi domestici per tentare di prendere il governo". "Ora Bolsonaro è in Florida...dovrebbe essere estradato in Brasile...

Gli Usa non devono dare rifugio a quest'uomo autoritario che ha ispirato il terrorismo domestico in Brasile". Sulla stessa lunghezza d'onda la giovane star progressista Alexandria Ocasio-Cortez. (ANSA).