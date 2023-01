Proteste in Perù, 63 blocchi stradali nel sud in nove regioni

(ANSA) - LIMA, 07 GEN - Continua per il quarto giorno consecutivo in Perù lo sciopero a tempo indeterminato antigovernativo che sta colpendo la circolazione stradale soprattutto nel sud del Paese.

Ieri sono avvenuti importanti incidenti a Juliaca, nella regione di Puno, fra la polizia e manifestanti che volevano occupare l'aeroporto Inca Manco Cápac, con un bilancio di almeno 16 feriti.

Gli animatori della protesta di Juliaca, riferisce il quotidiano La Republica, hanno deciso oggi di trasferirsi a Lima per continuare la loro protesta riguardante lo scioglimento del Parlamento, le dimissioni della presidente Dina Boluarte, e elezioni generali anticipate.

Da parte sua la sovrintendenza per il trasporto terrestre di persone e merci (Sutran), ha segnalato che oggi il traffico veicolare è interrotto in 63 punti di nove regioni del Paese, fra cui Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Madre de Dios, Ucayali e Tacna.

Fra le vie di comunicazione più colpite si trova il tratto meridionale della autostrada Panamericana, vitale in Perù per il trasporto di merci e persone. (ANSA).