Venezuela: Usa, governo Maduro per noi resta illegittimo

(ANSA) - WASHINGTON, 04 GEN - Gli Stati Uniti considerano il governo di Nicolas Maduro in Venezuela "illegittimo", nonostante l'opposizione, maggioritaria in Parlamento, abbia deciso di sciogliere il proprio 'governo', guidato da Juan Guaidò. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing con la stampa. (ANSA).