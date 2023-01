Brasile: Ambasciata d'Italia celebra nomina Lucchesi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 GEN - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia si è congratulata "molto vivamente" con il Prof. Marco Lucchesi per la nomina a Presidente della Fondazione Biblioteca Nazionale (FBN) di Rio de Janeiro, una delle maggiori biblioteche al mondo e la più grande dell'America Latina.

E' quanto si legge in una nota della rappresentanza diplomatica dove si sottolinea che il poeta, romanziere e saggista nato a Rio de Janeiro nel 1963 da genitori italiani, è un "letterato ed accademico di fama internazionale" ed è stato "il più giovane presidente dell'Accademia Brasiliana delle Lettere".

"Nel corso degli anni il Prof. Lucchesi ha rappresentato uno dei massimi interpreti dei profondissimi legami culturali che legano l'Italia e l'Europa al Brasile", ricorda inoltre la nota.

Tra i principali contributi di Lucchesi si ricordano in questo senso la mostra da lui curata, "Dante 700 anni: gli occhi di Beatrice", allestita nell'ottobre 2021 all'interno del Congresso di Brasilia ed inaugurata dai Presidenti del Senato, Pacheco, e della Camera, Lira, insieme all'Ambasciatore d'Italia, Azzarello.

L'italo-brasiliano è anche autore del libro che ha accompagnato la mostra, sponsorizzato dall'Ambasciata, con la più completa bibliografia sugli studi danteschi in portoghese in Brasile.

"Marco Lucchesi mi ricorda Roberto Benigni, due geni toscani, accomunati da una commovente passione per Dante. La conferenza di Lucchesi nella Sala Nervi dell'Ambasciata nell'ottobre 2021 è stata memorabile spaziando, grazie a Dante, nelle diverse religioni mondiali e nella poesia più pura. Marco è per l'Italia motivo di profondo orgoglio. Siamo entusiasti della sua nomina da parte della neo-Ministra della cultura, Margareth Menezes, alla quale va dato atto della formidabile qualità della scelta", ha affermato l'Ambasciatore d'Italia Francesco Azzarello.

Lucchesi succede alla guida della FBN a Luiz Carlos Ramiro Júnior, esonerato dal suo incarico a Capodanno, giorno dell'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva al governo.

