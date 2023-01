Lula incontra 15 leader mondiali nel primo giorno di governo

(ANSA) - BRASILIA, 02 GEN - Il giorno dopo il suo insediamento al governo, il neo presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha iniziato una lunga serie di incontri con i leader internazionali che saranno fondamentali per la sua agenda di relazioni estere, concentrandosi sui rappresentanti dell'America Latina, della Cina, dell'Africa e di alcuni Paesi europei. In un solo giorno - rendono noto i media locali - ci saranno 15 incontri di mezz'ora, uno dopo l'altro.

Lula ha aperto la giornata conversando con il re di Spagna, Felipe VI di Spagna, una delle nazioni europee che privilegia maggiormente gli investimenti in America Latina. L'unico altro leader Ue nella lista è il portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, affiliato al Partito socialdemocratico portoghese, di sinistra.

Lula incontrerà inoltre i presidenti Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Cile), Gustavo Petro (Colombia), nonché il vice presidente di Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa, e il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodrigues.

In programma, infine, colloqui con i presidenti di Angola e Timor Est, rispettivamente João Manuel Gonçalves Lourenço e José Ramos-Horta. (ANSA).