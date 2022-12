Maduro non sarà presente all'insediamento di Lula, stampa

(ANSA) - BRASILIA, 23 DIC - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, non sarà presente il 1 gennaio 2023 alla cerimonia di insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile: lo rende noto il portale di notizie Uol.

L'obiettivo di Lula era assicurarsi che tutto il Sud America vi partecipasse, simbolizzando il ritorno di un ruolo di primo piano del Brasile nella regione. Fino a ieri, praticamente tutti i presidenti dei Paesi vicini avevano confermato la loro presenza. Il Perù, che sta vivendo una crisi istituzionale, non ha ancora indicato come verrebbe rappresentato.

Nel caso del Venezuela, l'ostacolo è stata la rottura delle relazioni diplomatiche avvenuta durante il governo del presidente uscente, Jair Bolsonaro. Il governo di transizione ha cercato di negoziare con l'esecutivo di Bolsonaro una modifica della decisione. Ma la richiesta è stata respinta. (ANSA).