Brasile: Oms si congratula con primo ministro Salute donna

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 DIC - Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom, si è congratulato con la presidente della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) brasiliana, Nísia Trindade, per la sua nomina a ministro della Salute nel futuro governo di Luiz Inácio Lula da Silva.

A 64 anni, Trindade sarà la prima donna nella storia del Brasile a guidare il ministero della Salute.

"Congratulazioni alla mia amica dottoressa Nísia Trindade per essere stata nominata Ministro della Salute del Brasile, la prima donna a ricoprire questa carica. Ti auguro il meglio e spero che lavoreremo insieme nei prossimi anni per promuovere la salute per tutti", ha scritto Adhanom su Twitter.

Trindade ha a sua volta ringraziato il direttore dell'Oms per la "gentilezza" e ha affermato che organizzazione sanitaria e multilateralismo "sono essenziali, soprattutto in tempi di emergenze sanitarie che tendono a globalizzarsi a un ritmo accelerato".

Trindade, oltre a presiedere dal 2017 Fiocruz (uno dei principali produttori di vaccini in Brasile), ha anche creato l'Osservatorio Covid-19, un progetto per monitorare i dati sulla pandemia nel Paese. Inoltre, ha partecipato alle trattative per la produzione del vaccino AstraZeneca presso le strutture di Fiocruz. (ANSA).