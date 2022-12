Tutto pronto a Rio per primo Capodanno dopo stop per Covid

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 19 DIC - Fervono, a Rio de Janeiro, i preparativi per il tradizionale show pirotecnico di Capodanno, il primo senza restrizioni dalla fine della pandemia di coronavirus. L'ultimo 'Reveillon' nella metropoli brasiliana si svolse nel 2020, prima che il Covid venisse confermato nel Paese. L'anno scorso invece il Comune annullò la festa a causa della situazione di insicurezza provocata dalla malattia e dalla mancanza di unanimità tra gli esperti.

Stavolta l'obiettivo degli organizzatori è di rientrare in grande stile: 25 torri sonore sono in fase di montaggio nella spiaggia di Copacabana, dove milioni di persone costumano riunirsi per brindare. Al largo della costa, intanto, delle speciali piattaforme garantiranno il lancio dei fuochi di artificio, che dureranno tra i dodici e i sedici minuti.

Ricco anche il parterre di artisti invitati a esibirsi: tra i cantanti confermati, Zeca Pagodinho e Iza. (ANSA).