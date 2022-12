Perù: ex presidente Castillo trasferito al carcere di Barbadillo

(ANSA) - LIMA, 16 DIC - L'ex presidente peruviano Pedro Castillo è stato trasferito la notte scorsa nel carcere di Barbadillo, che si trova nel distretto di Ate in provincia di Lima, dove in linea di principio dovrà trascorrere i 18 mesi di custodia cautelare disposti per lui ieri sera dal Tribunale per le indagini preliminari per le accuse di ribellione, cospirazione, abuso di autorità e grave perturbazione dell'opinione pubblica..

Secondo le informazioni diffuse dalla tv Latina, Castillo è stato messo a disposizione del personale dell'Istituto penitenziario nazionale (Inpe) che ha provveduto al suo trasferimento sotto scorta in una cella della prigione dove sconta una lunga condanna anche l'ex presidente Alberto Fujimori, e dove potrebbe restare fino a giugno 2024..

La difesa dell'ex capo dello stato ha annunciato che presenterà un ricorso per la sentenza pronunciata dal giudice Juan Carlos Checkley. (ANSA).