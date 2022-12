Perù: interviene la polizia per sbloccare traffico

(ANSA) - LIMA, 14 DIC - La polizia del Perù sta cercando in queste ore di riportare a Cusco il pullman dove quattro turiste italiane si trovano bloccate da ormai oltre 36 ore nella località di Checacupe, nel sud del Paese, nel contesto delle forti proteste in corso da giorni per la destituzione dell'ex presidente Pedro Castillo.

Lo ha riferito in una comunicazione telefonica con ANSA Giulia Opizzi, una delle quattro ragazze che si trovavano in viaggio cercando di raggiungere la Bolivia. Le altre tre turiste bloccate sono Martina Meoni, Federica e Lorenza Zani.

"Adesso è arrivata la polizia e ci ha detto che forse dovremo tornare a Cusco", ha dichiarato la turista, sottolineando che si tratta ad ogni modo di una decina di agenti a bordo di cinque volanti a fronte di un centinaio di manifestanti e che "non possono far niente" per sbloccare la strada dove si è formata una fila di mezzi di 15km.

Opizzi, si è detta comunque preoccupata per l'eventualità di dover tornare nella città da dove erano ripartite per l'ultima tappa che le avrebbe dovute portare sulle sponde boliviane del lago Titicaca. "A Cusco la situazione non è sicura ci sono forti proteste anche lì, c'è molta rabbia tra la gente", ha detto.

Proprio la zona di Cusco, secondo le ultime notizie diffuse dalla stampa locale, è una delle più calde. Opizzi ha affermato ad ogni modo che il contesto nella zona del blocco non è particolarmente violento. "Si tratta di un centinaio di persone non armate, per lo più anziani, che si alternano nel picchetto", ha spiegato.

Le autorità peruviane hanno confermato oggi la morte di un settimo manifestante nel contesto delle proteste. Nel complesso, cinque persone sono morte ad Andahuaylas, una nella provincia di Chinchero in Apurimac, e una settima ad Arequipa, nel sud del Paese. (ANSA).