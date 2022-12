In Brasile esplodono i casi di dengue, quasi mille morti

(ANSA) - BRASILIA, 14 DIC - Il Brasile sta affrontando un'esplosione di contagi da dengue, con oltre 1,4 milioni di infetti finora quest'anno, il che corrisponde a un aumento del 400% rispetto ai casi registrati nel 2021. Fino al 5 dicembre sono stati segnalati 978 decessi per la malattia trasmessa dalla zanzara 'aedes aegypti', mentre un altro centinaio è ancora in fase di analisi, in base all'ultimo bollettino del ministero della Salute pubblicato dal quotidiano O Globo.

Con l'inizio dell'estate e la stagione delle piogge, la tendenza è che i casi aumentino fino alla metà del 2023, avvertono gli esperti. Tutto indica che quest'anno ci saranno più di mille morti, il numero più alto nella storia del Paese, secondo una proiezione della Società brasiliana di malattie infettive. Per il vicepresidente della Società di infettivologia, Alexandre Naime Barbosa, urge una "politica pubblica" per combattere la malattia. (ANSA).