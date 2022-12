Cile: allerta per 'risveglio' del vulcano Lascar

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Una colonna di fumo alta circa 6 chilometri si è innalzata dal vulcano Lascar, in Cile, non lontano dal deserto di Atacama, inducendo le autorità ad emanare un'allerta, elevata nelle ultime ore da verde a gialla. Lo riporta la Bbc.

Il vulcano, che si trova nelle Ande, si è 'risvegliato' ieri, provocando una lieve attività sismica. Finora non sono stati segnalati danni nell'area circostante, ma secondo gli esperti la situazione è 'instabile'.

I residenti di Talabre, in provincia di Antofagasta, una piccola città a meno di 12 chilometri dal vulcano, hanno notato intorno a mezzogiorno ora locale una gigantesca nuvola di fumo, composta da cenere vulcanica e gas caldi, innalzarsi dal cratere, intorno al quale è stato vietato l'accesso in un raggio di 5 chilometri.

Lascar, nel nord del Paese, si trova a 70 chilometri da San Pedro de Atacama, meta turistica popolare per il trekking e le visite al Deserto di Atacama, il luogo più arido della Terra.

