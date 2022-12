Castillo scioglie il Parlamento, 'golpe in Perù'

Il presidente peruviano Pedro Castillo ha sciolto il Parlamento e ha dichiarato lo stato di emergenza in quello che i media peruviani denunciano come "un golpe" in atto nel Paese. In un discorso alla nazione, Castillo ha annunciato anche la sua intenzione di convocare elezioni legislative che si terranno nel giro di nove mesi. Inoltre il capo dello Stato ha decretato l'introduzione del coprifuoco a partire da oggi fra le 22 locali e le 4 del giorno successivo. Infine ha chiesto a tutti coloro che posseggono armi di consegnarle al più vicino posto di polizia nel giro di 72 ore. Il drammatico annuncio di Castillo è stato formulato alcune ore prima dell'inizio di una seduta del Parlamento in cui si sarebbe dovuta discutere una risoluzione riguardante la sua destituzione per "incapacità morale". Castillo ha abbandonato oggi con tutta la famiglia il palazzo del governo a Lima. Non è chiaro dove sia diretto il capo dello Stato, mentre circolano informazioni ufficiose secondo cui Castillo potrebbe rifugiarsi nell'ambasciata del Messico. Il parlamento del Perù ha successivamente destituito il presidente Castillo con 101 voti a favore, sei contro e dieci astensioni. A seguito della destituzione, il Parlamento ha convocato la vice presidente Dina Boluarte alle 15 (le 21 italiane) per l'ufficializzazione della successione presidenziale.

Il presidente della Corte Costituzionale peruviana, Francisco Morales, ha dichiarato oggi che quello attuato dal presidente Pedro Castillo è "un colpo di stato". In dichiarazioni alla radio RPP di Lima, Morales ha precisato che questo "golpe è destinato al fallimento". A suo avviso "le forze armate sono abilitate pertanto a ristabilire la democrazia in base alla Costituzione". Nel suo discorso alla nazione, il capo dello Stato ha sostenuto che "il prossimo Parlamento che sarà eletto dovrà avere funzioni di costituente per riformare la Costituzione del Paese". Durante il periodo di transizione, Castillo ha indicato di voler governare "per decreto".

La presidente del governo peruviano, Betssy Chavez ha reso pubbliche oggi le sue dimissioni dall'incarico in un breve messaggio diretto al presidente Pedro Castillo in cui lo ha ringraziato dell'onore conferitogli. Cinque ministri del governo peruviano hanno già presentato le dimissioni oggi, dopo l'annuncio del presidente. "A fronte della decisione del presidente Castillo di sciogliere il Parlamento in violazione della costituzione e nel rigoroso rispetto delle mie convinzioni e dei valori democratici e costituzionali, ho deciso di presentare le mie dimissioni irrevocabili": così si è espresso su Twitter il titolare del dicastero degli Esteri, Cesar Landa, pochi minuti dopo l'annuncio di Castillo. Allo stesso modo si è espresso il ministro del Lavoro, Alejandro Salas, che pure ha annunciato le dimissioni "coerente con i miei principi e nel pieno rispetto della democrazia". Con pochi minuti di distanza sono arrivate anche le dimissioni irrevocabili del ministro dell'Economia, Kurt Burneo, che ha denunciato "la violazione dello Stato di diritto. Non sono tardate infine ad arrivare anche le dimissioni del ministro della Giustizia, Felix Chero. Inoltre ha annunciato la sua rinuncia della ministra della Cultura, Silvana Robles. Intanto il quotidiano La Republica da' conto di una rinuncia inviata ieri per lettera al ministro della Difesa, Gustavo Bobbio, del comandante generale dell'esercito, Walter Córdova Alemán.

La vicepresidente della Repubblica peruviana, Dina Boluarte, ha condannato la decisione del presidente Pedro Castillo di sciogliere il Parlamento. Via Twitter, Boluarte ha respinto "la decisione di Castillo di provocare una rottura costituzionale disponendo la chiusura del Congresso". Si tratta, ha denunciato, "di un colpo di stato che aggrava la crisi politica e istituzionale che la società peruviana dovrà superare nello stretto rispetto della legge".