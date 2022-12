Brasile:indios protestano a Brasilia contro elezione di Lula

(ANSA) - BRASILIA, 04 DIC - Continuano, in Brasile, le proteste di parte della popolazione contro il risultato delle elezioni presidenziali di ottobre: stamani un gruppo di indios ha manifestato davanti al Palacio do Planalto a Brasilia, rende noto l'online del quotidiano Gazeta Brasil.

Video che circolano sui social mostrano indigeni delle tribù Xavante, Enawene Nawe (Mato Grosso) e Kaiapó (Pará).

L'iniziativa è guidata dal Cacique (capo-tribù) Sererê, della terra indigena di Sangradouro nel Mato Grosso.

Durante l'atto, i dimostranti hanno rivolto insulti e critiche contro il presidente della Repubblica eletto Luiz Inácio Lula da Silva e il giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, che è anche presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse).

Due giorni fa in segno di protesta gli indios avevano invaso una delle sale d'attesa dell'aeroporto internazionale di Brasilia, ha informato Inframerica, la società responsabile della gestione del terminal. Su uno degli strisioni esposti dagli indigeni era possibile leggere (in inglese e portoghese) la frase 'Mondo, il Brasile chiede aiuto'. (ANSA).