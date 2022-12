Brasile: almeno 5 morti per le piogge nel sud e sud-est

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 DIC - Almeno 5 persone sono morte in Brasile a causa delle intense piogge che da due giorni si sono abbattute sulle regioni meridionali e sud-orientali.

I temporali più forti si sono registrati ieri nello stato meridionale di Santa Catarina, dove un uomo è annegato alla periferia del capoluogo, Florianópolis, e un altro è deceduto dopo essere rimasto intrappolato sotto una frana nella Vale do Itajaí, nell'entroterra dello Stato. Un vigile del fuoco, invece, è scomparso quando l'imbarcazione su cui stava effettuando un soccorso nella città di Navegantes, sulla costa atlantica, si è capovolta.

A Rio de Janeiro, nel sud-est, una donna è morta l'altro ieri nel comune di Conceicao de Marabu e un uomo è rimasto folgorato durante le inondazioni nel municipio di Carapebus.

Nel frattempo, nello Stato di Espirito Santo, un uomo è deceduto ieri e centinaia di persone hanno dovuto abbandonare le dimore per i temporali. La situazione più critica si osserva nelle città di Fundao e Vianna. Nel Paraná (sud) sono intanto riprese oggi le ricerche di circa 30 persone scomparse dopo una frana che ha spazzato via camion e veicoli sull'autostrada BR 376. (ANSA).