Argentina: morta Hebe Bonafini, leader delle Madri Plaza de Mayo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 NOV - La storica presidente delle Madri di Plaza de Mayo argentine, Hebe Bonafini, è morta oggi all'età di 93 anni, hanno reso noto fonti vicine alla sua famiglia.

Appresa la notizia, il governo del presidente Alberto Fernandez ha manifestato "profondo dolore" e decretato tre giorni di lutto nazionale. Nella prima metà di ottobre era stata ricoverata per tre giorni nell'Ospedale italiano di La Plata per accertamenti che non avevano evidenziato particolari patologie.

Forte di carattere e molto battagliera, Bonafini è stata protagonista per molti anni delle 'rondas' del giovedì sulla Plaza de Mayo per denunciare che la dittatura (1976-1983) aveva provocato molte migliaia di desaparecidos, fra cui due suoi figli, Jorge Omar e Raúl Alfredo.

Promotrice di numerose iniziative, fra cui una Università dei diritti umani, Bonafini avrebbe festeggiato i suoi 94 anni il prossimo 4 dicembre. (ANSA).