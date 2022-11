Italia-Brasile: nuovo console lancia progetto 'Porto Alegre'

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 NOV - Si chiama progetto 'Porto Alegre' ed è destinato nel giro di alcuni anni a rilanciare sul territorio dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul il ruolo nella sua capitale Porto Alegre la presenza e l'azione del consolato generale italiano, una delle sedi consolari più antiche che l'Italia conta, almeno in America Latina.

Da alcuni mesi in Brasile, il console generale Valerio Caruso, 33 anni, ha spiegato al giornale 'Comunità italiana' il contenuto del progetto 'Porto Alegre' a cui sta lavorando da febbraio, ancora prima di insediarsi in agosto nella città brasiliana.

La prima fase, ha spiegato, si concentra su una riorganizzazione profonda del consolato, con un importante rafforzamento dell'organico diplomatico e dei dipendenti locali, in modo da poter rispondere alle richieste dei 106 italiani iscritti e dell'evasione di 61.000 richieste di cittadinanza italiana.

La fine di questa fase, ha aggiunto, è prevista attorno al 2025 quando dovrebbe essere acquisito un nuovo edificio per la sede del consolato generale, che per il momento è in affitto.

Comunque subit dopo il suo arrivo Caruso ha messo mano all'agenda dell'attualità programmando eventi di cinema, fotografia e gastronomia. Primo fra tutti, in collaborazione con la Camera di commercio italiana del Rio Grande do Sul, l'inaugurazione di Wine South America.

Si tratta della principale fiera del settore enologico latinoamericano, che ha visto protagonisti con la presenza dell'ambasciatore italiano Francesco Azzarello, diversi giornalisti e professionisti del settore ad un cocktail party per promuovere il vino italiano. Infine in ottobre il Consolato ha coinvolto docenti italiani, università e vari enti per una serie di eventi per la Settimana della lingua italiana. (ANSA).