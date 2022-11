Brasile: tank Iveco-Leonardo 'in pole' nella gara dell'Esercito

(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 NOV - E' in dirittura d'arrivo la gara dell'Esercito brasiliano per una fornitura di veicoli blindati. IL 25 novembre è previsto l'annuncio del prescelto tra i tre finalisti, tra cui figura il Centauro 2 del Consorzio Iveco-Leonardo oltre al LAV 700 della General Dynamics Land Systems e l'ST-1 BR della cinese Norinco.

L'importanza della commessa e i possibili sviluppi giustificano l'attenzione dei media brasiliani specializzati orientati a indicare il Centauro 2 come il veicolo di prestazioni migliori e di più facile integrazione nel parco dei blindati dell'esercito brasiliano. Su questa linea il portale Tecnologia & Defensa, e il blog Caiafa Master del giornalista specializzato in temi della Difesa, Roberto Caiafa.

Inoltre, il Centauro 2 potrebbe diventare catalizzatore per le esportazioni del Guarani brasiliano in Sud America. Argentina, Perù, Colombia e Messico stanno infatti consultando il mercato alla ricerca di un tank. (ANSA).