Brasile: Lula a Brasilia per prima volta da vittoria elezioni

(ANSA) - BRASILIA, 08 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, sarà oggi a Brasilia per la prima volta dalla sua vittoria al ballottaggio delle presidenziali del 30 ottobre. Il leader del Partito dei lavoratori (Pt,di sinistra) proabilmente si riunirà con il presidente della Camera, Arthur Lira, per discutere di un emendamento costituzionale per aumentare le risorse del Bilancio 2023.

Lula considera prioritaria la ripresa del suo programma di welfare Bolsa Família, attualmente chiamato Auxilio Brasil, per garantire il pagamento di 600 reais (120 dollari) mensili alla popolazione più umile, nonché l'aumento del salario minimo.

Tra gli incontri previsti anche quello con il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, e con i presidenti della Corte suprema e del Tribunale superiore elettorale, rispettivamente Rosa Weber e Alexandre de Moraes.

Il presidente eletto aprirà il suo ufficio presso il Centro Culturale Banco do Brasil, nella parte orientale della capitale, da dove dirigerà le attività della squadra di transizione al governo che entrerà in carica il 1° gennaio e il cui responsabile è il vicepresidente eletto Geraldo Alckmin. (ANSA).