Arte: 'Rubem Valentim, l'impronta brasiliana' a Roma

(ANSA) - SAN PAOLO, 08 NOV - L'ambasciata del Brasile in Italia organizzerà tra novembre e gennaio una mostra in onore del pittore e scultore Rubem Valentim (1922-1992). L'evento sarà aperto al pubblico il 18 novembre presso la Galleria Candido Portinari di Palazzo Pamphilj a Roma. L'esposizione, a cura di Cristiano Raimondi e Daniel Rangel, conterrà circa 30 opere realizzate dall'artista di Salvador da Bahia, e che proprio domani avrebbe compiuto 100 anni. Durante l'evento saranno evidenziate le opere realizzate da Valentim in Italia, dove rimase tra il 1965 e il 1966, quando incorporò nella sua arte colori vivaci e simboli ispirati al Candomblé e all'Umbanda.

La mostra 'Rubem Valentim: l'impronta brasiliana' è organizzata dall'Instituto Rubem Valentim e dall'ambasciata brasiliana in collaborazione con la Galleria Almeida & Dale. Il nome dell'evento è ispirato al 'Manifesto anche se in ritardo', testo scritto dall'artista nel 1976. (ANSA).