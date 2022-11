A Cuba la seconda edizione del Festival del vino italiano

(ANSA) - L'AVANA, 08 NOV - Il vino italiano è al centro di un secondo festival a Cuba, questa volta sulla spiaggia di Varadero, una delle località turistiche più importanti dell'isola. La celebrazione - che chiuderà i battenti domani presso l'Hotel Meliá Internacional - promuove giri d'affari e scambi tra chef e sommelier di entrambe le nazioni.

I vini d'Italia, da sempre associati dagli intenditori cubani all'alta qualità internazionale delle etichette, hanno uno stretto rapporto con i sigari locali, famosi in tutto il mondo.

L'iniziativa mira quindi ad ampliare le alleanze commerciali in generale e tra i due prodotti in particolare, entrambi gioielli da esportazione.

Il festival del vino italiano - la cui prima edizione si è svolta l'anno scorso All'Avana - è organizzato dall'Agenzia italiana per il commercio estero con il supporto dell'ambasciata d'Italia. (ANSA).