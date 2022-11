F1: Lewis Hamilton riceve cittadinanza onoraria del Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 07 NOV - Il pilota britannico Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, è stato insignito della cittadinanza onoraria del Brasile in una cerimonia svoltasi oggi alla Camera dei deputati di Brasilia.

"È un grande onore ricevere questo titolo, ora posso dire che sono uno di voi, amo il Brasile, ho sempre amato il Brasile", ha dichiarato il pilota davanti alla plenaria dell'aula, per l'occasione piena di parlamentari ma anche di tifosi.

"Vorrei dedicare questa onorificenza al mio eroe, Ayrton Senna", ha poi aggiunto Hamilton, arrivato nel Paese sudamericano per partecipare, domenica prossima, al Gp di Interlagos, nella megalopoli di San Paolo.

La cerimonia è stata condotta dal presidente della Camera, Arthur Lira, che ha ha evidenziato l'impegno dell'atleta 37enne nella lotta al razzismo e nella difesa dell'ambiente. (ANSA).