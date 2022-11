Covid: contagi aumentati dal 3% al 17% ad ottobre in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 04 NOV - In Brasile, il mese scorso è stato segnalato un aumento del numero di infezioni da coronavirus ed esperti in salute pubblica hanno messo in guardia sul rischio di una recrudescenza della malattia.

Tra l'8 e il 29 ottobre, le diagnosi positive sono passate dal 3% al 17% degli studi effettuati nei laboratori privati, secondo una ricerca dell'istituto Tutti per la Salute. In base al rapporto, è "essenziale" monitorare l'evoluzione del Covid di fronte al "rischio" che l'aumento dei contagi porti alla "comparsa di una nuova" variante.

In ogni caso, gli esperti escludono il ripetersi di un focolaio grave come quello verificatosi nella prima metà dello scorso anno.

Il Brasile è il secondo Paese al mondo per decessi in numeri assoluti, con 688.316 vittime dall'inizio della pandemia.

