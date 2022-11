Brasile: ambasciatore tedesco contro saluto nazista a cortei

(ANSA) - SAN PAOLO, 03 NOV - L'ambasciatore tedesco in Brasile, Heiko Thom dal suo account Twitter ha definito il saluto nazista dei manifestanti ai cortei di estrema destra "profondamente scioccante", affermando che "il gesto manca di rispetto alla memoria delle vittime del nazismo e agli orrori da questo causati".

"Non si tratta di libertà di espressione, ma di un attacco alla democrazia e allo stato di diritto in Brasile", ha affermato, senza specificare a quali cortei si riferisca, anche se video diventati virali sui social media mostrano gesti simili a un saluto nazista durante una protesta contro i risultati elettorali, a Santa Catarina.

I bolsonaristi intanto tirano in ballo la statua di bronzo di Itajubà, che inaugurata nel 1956 è un omaggio ai brasiliani che lottarono contro i nazi-fascisti, ritraendo un milite col braccio e la mano estesa, "un gesto comune nella cerimonia militare del giuramento alla bandiera" nel Paese sudamericano, spiegano. (ANSA).