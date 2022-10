In Brasile l'ultimo duello tv Lula-Bolsonaro prima del voto

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 OTT - Gli organizzatori della compagna elettorale del leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) e del presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) , al ballottaggio domenica per conquistare il Planalto, guardano all'ultimo faccia a faccia in onda stasera sulla tv Globo alle 21,30 (le 2,30 in Italia) come al principale evento politico prima delle elezioni, e sono impegnati a fondo nella preparazione dei candidati per l'ultimo confronto diretto, che si preannuncia molto teso.

Mentre al quartier generale del partito del Lavoratori c'è la convinzione che Lula possa mantenere la leadership conquistata al primo turno, la squadra di Bolsonaro punta sul dibattito per dare una svolta.

Secondo l'ultimo sondaggio Datafolha, Lula ha il 49% delle intenzioni di voto e guida la corsa contro Bolsonaro, che detiene il 44%. Un quadro che gli analisti definiscono piuttosto stabile rispetto al primo turno quando Lula aveva ottenuto 57,2 milioni di voti (48,4%) e Bolsonaro 51,07 milioni (43,2%) e ritengono che domenica potremmo assistere ad un nuovo testa a testa e ad una vittoria dai margini ridotti, senza escludere la possibilità di successo di Bolsonaro. (ANSA).