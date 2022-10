Frane e piogge in Venezuela, muoiono madre con due bambini

Almeno tre persone sono morte, tra cui due bambini, a causa di una frana provocata dalle forti piogge registrate nelle ultime ore in Venezuela. Con queste ultime vittime, sono oltre 70 le persone decedute nelle ultime settimane per le conseguenze delle piogge nel Paese, 54 delle quali nella frana dell'8 ottobre a Las Tejerías, nello stato di Aragua (nord).

Le piogge torrenziali hanno provocato lo straripamento dei fiumi, l'interruzione delle strade e il crollo di alcune case negli stati di La Guaira, Miranda e Carabobo, ha riferito il ministro dell'Interno Remigio Ceballos, facendo un bilancio sugli effetti causati dalle precipitazioni.

"Nello stato di La Guaira, nel settore Zamora a Catia La Mar, si è verificata una frana su una casa, provocando la sfortunata perdita della vita di una bambina, un bambino e la loro madre", ha detto il ministro in collegamento telefonico alla televisione di stato, aggiungendo che "grazie alla rapida azione delle autorità, è stato soccorso un ragazzo di 13 anni, che attualmente si trova all'ospedale".

Inoltre, ha riferito che nello stato di Miranda, vicino a Caracas, nel comune di Guatire "il fiume El Ingenio è esondato, interessando alcuni settori" e le autorità "stanno lavorando per mitigare questa situazione e assistere le persone colpite". Il ministro ha riportato che nello stato si è verificata anche una frana sull'autostrada Panamericana per ripristinare la circolazione.