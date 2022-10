Borrell, dobbiamo sbloccare l'accordo sul Mercosur

(ANSA) - BUENOS AIRES, 27 OTT - "Dobbiamo sbloccare l'accordo sul Mercosur". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea arrivando alla riunione ministeriale tra i Paesi dell'Ue e quelli del blocco regionale degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, che riunisce in tutto 61 Paesi.

"La ministeriale di oggi" a Buenos Aires, "la prima dal 2018" - ha detto Borrell - "è un buon momento per rilanciare le nostre relazioni. Abbiamo molto da fare". L'Alto rappresentante ha ricordato tra i temi in agenda "l'aggressione della Russia all'Ucraina, la crisi alimentare, quella energetica e quella finanziaria".

"Le prospettive economiche non sono buone, perciò dobbiamo lavorare insieme - ha evidenziato l'Alto rappresentante -.

Dobbiamo sbloccare l'accordo sul Mercosur. Mentre ci sono buone notizie sul Cile con cui la settimana prossima dovremmo chiudere l'accordo di associazione, e stiamo parlando con l'Argentina per sfruttare tutte le sue potenzialità su cibo e energia per il resto del mondo". (ANSA).